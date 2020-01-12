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Компания ASRock продемонстрировала свою приверженность процессорам AMD выпустив мини-ПК Jupiter A320 и материнскую плату A320TM. ASRock Jupiter отличается компактным форматом и поддерживает процессоры APU AMD Ryzen c TDP до 65 Вт. Вместе с анонсом мини-ПК ASRock также представила материнскую плату A320TM с поддержкой двухканальной памяти DDR4. С этими характеристиками Jupiter A320 обеспечивает хорошую вычислительную мощность.

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Отличительная особенность мини-ПК Jupiter - два слота M.2 и порт SATA. Порты ввода-вывода на этом мини-ПК достаточно разнообразны и предлагают в общей сложности восемь портов USB, включая два порта Type-C на передней панели, а также модуль для обеспечения полноценной беспроводной связи. Помимо этого, Jupiter A320 поддерживает сеть DESH LAN и TPM для обеспечения безопасности, что делает мини-ПК Jupiter идеальным ПК для домашнего использования или в качестве настольного корпоративного решения.

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Материнская плата A320TM предлагает поддержку процессоров AMD Ryzen с сокетом AM4 - Picasso, Raven Ridge и Bristol Ridge. Эта материнская плата совместима с форматом Mini-ITX и некоторыми шасси Thin Mini-ITX, что делает эту материнскую плату хорошим выбором для сборки ПК All-in-One или ПК небольшого форм-фактора.

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Также, плата A320TM имеет два слота DDR4 SO-DIMM, поддерживающие память емкостью до 64 ГБ. Еще одна особенность этой платы - два порта HDMI, которые обеспечивают поддержку передачи разрешения 4K UHD. Один порт HDMI расположен в стандартном месте на задней панели, а второй на другой стороне. Последняя особенность материнской платы Mini-ITX A320TM - слот Ultra M.2, который поддерживает SSD типоразмера 2260/2280 с интерфейсом PCIe Gen3 x4.