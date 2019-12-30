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Один из ведущих производителей устройств хранения компания Transcend Information Inc. представляет высокоскоростной USB-накопитель JetFlash 910, который обеспечивает высокую производительность и долговечность в компактном форм-факторе. Флэш-накопитель использует новейшую технологию памяти 3D NAND с высокой скоростью чтения и записи до 420 МБ/с и 400 МБ/с соответственно, а также увеличенный уровень выносливости до 3000 циклов записи и стирания P/E - эквивалент флэш-памяти MLC NAND.

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Transcend JetFlash 910 с емкостью до 256 ГБ идеально подходит для хранения большого объема видео и изображений с высоким разрешением 4K или 8K, с быстрым обменом через интерфейс USB 3.1 Gen 1. Файлы размером 4 ГБ передаются менее чем за 15 секунд. USB-накопитель выполнен из легкого алюминия с пескоструйной обработкой для дополнительной прочности и стильного внешнего вида.

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JetFlash 910 в 10 раз превышает срок службы обычной флэшки с памятью TLC и обеспечивает надежную защиту ключевых данных. Высокий уровень выносливости также делает накопитель от Transcend хорошо подходящим для приложений с интенсивной записью, таких как видеорегистраторы или системы наблюдения. JetFlash 910 поставляется предварительно отформатированным в FAT32.

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Для флэшки предлагается программное обеспечение Transcend Elite - это расширенный пакет для управления данными, совместимый с ОС Windows, macOS и Android, который можно бесплатно загрузить с официального веб-сайта Transcend. В нем есть функции резервного копирования и восстановления, шифрования данных и облачного резервного копирования. USB-накопитель Transcend JetFlash 910 поставляется емкостью 128 ГБ и 256 ГБ, а также имеет пятилетнюю гарантию Transcend.