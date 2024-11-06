Французская IT-компания Atos, столкнувшаяся с серьезными финансовыми трудностями, подписала соглашение с ALTEN SA о продаже своего подразделения Worldgrid за $270 миллионов. Worldgrid специализируется на предоставлении консалтинговых и инжиниринговых услуг для энергетических и коммунальных компаний. Однако эта сумма не решит финансовые проблемы Atos, и правительство Франции вновь рассматривает возможность национализации как один из вариантов выхода из кризиса.

ALTEN, известный игрок в сфере информационных технологий и инжиниринга, обладает значительным опытом в энергетическом секторе. Сделка уже получила одобрение регулирующих органов и должна завершиться до конца текущего года. В настоящее время в ALTEN работает около 1100 сотрудников, а выручка компании в 2023 году составила примерно €170 миллионов.

Несмотря на подписание соглашения, полученные средства недостаточны для стабилизации финансового положения Atos. На прошлой неделе правительство Франции активизировало свои усилия по поддержке компании, которая продолжает испытывать финансовые затруднения и находится в процессе реструктуризации.

Финансовая комиссия парламента страны уже приняла поправку к законопроекту о финансах на 2025 год, который рассматривается депутатами. Эта поправка позволит провести национализацию Atos. В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Atos находится в критическом состоянии. У компании долг в размере €5 миллиардов, что стало результатом агрессивной стратегии поглощений и расширения, которая в конечном итоге ослабила её».

Тем не менее, законопроект еще должен пройти голосование, поэтому говорить о конкретных решениях пока рано. Также на прошлой неделе французское правительство объявило о новом раунде финансирования Atos через Фонд экономического и социального развития, что обеспечит государству привилегированную долю в бизнесе. Антуан Арман, министр экономики, финансов и промышленности Франции, подчеркнул, что это даст государству больший контроль над деятельностью компании и обеспечит высокий уровень безопасности, необходимый для суверенитета страны.

Atos завершила первое полугодие с убытками в размере €1,9 миллиарда и имеет долг в размере €4,2 миллиарда. Компания указывает на «продолжающуюся слабость рынка в Америке и Центральной Европе» как на одну из причин своих неудач, но надеется на лучшее будущее.

Тем не менее, эксперты выражают опасения по поводу возможной национализации. Как сообщает The Register, правительство рискует получить «чемодан без ручки», напоминая о том, что 25 лет назад цена акций Atos достигала почти €150 за единицу, в то время как на закрытии торгов в понедельник стоимость акции составила всего €0,67.