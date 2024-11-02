В одном из престижных автосалонов Дубая появился на свет редкий экземпляр советского автопрома — лимузин «ЗИЛ-41047» 1985 года выпуска.

В одном из престижных автосалонов Дубая появился на свет редкий экземпляр советского автопрома — лимузин «ЗИЛ-41047» 1985 года выпуска. Автомобиль оценен в 708 тысяч долларов. Примечательно, что пробег этого раритета составляет всего 8 тысяч километров.

По информации продавца, этот лимузин не просто старинный автомобиль — он имеет непосредственное отношение к истории страны. «ЗИЛ-41047» использовался для перевозки Михаила Горбачёва, последнего генерального секретаря КПСС и первого президента СССР.

Лимузин «ЗИЛ-41047» — это четырехдверный 7-местный автомобиль. Под капотом у него установлен 8-цилиндровый двигатель V8 с мощностью 315 лошадиных сил и объемом 7,7 литра. Автомобиль оснащен 3-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивающей комфортное и плавное вождение.

Размеры автомобиля:

Длина - 6339 мм

Колесная база - 3880 мм

Снаряженная масса - 3550 кг.

Выставление такого автомобиля на продажу в Дубае — это не просто коммерческое предложение, а настоящая находка для коллекционеров и любителей истории. Рынок ретро-автомобилей активно растет, и уникальные экземпляры с историей всегда вызывают повышенный интерес.

Состояние лимузина также вызывает восхищение: его внешний вид и технические характеристики сохранились в идеальном состоянии.