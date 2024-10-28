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Дженсен Хуанг призвал Европу активизировать развитие ИИ, похвалив Индию за развитие в этой области

Индия демонстрирует решимость и стремление к лидерству в области ИИ, в то время как Европа сталкивается с вызовами, требующими более активного подхода к развитию технологий будущего.
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На саммите AI Summit в Мумбаи генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выступил с критикой в адрес стран Европы за медленные темпы развития искусственного интеллекта, одновременно хваля Индию за её амбициозные планы по внедрению технологий ИИ и закупке мощных ускорителей.

По информации издания Data Center Dynamics, NVIDIA подписала ряд стратегических соглашений с ведущими индийскими компаниями, направленных на внедрение своих чипов и технологий ИИ на быстро развивающемся рынке. В частности, были заключены контракты на поставку десятков тысяч ускорителей H100 с такими гигантами, как Tata Communications и Yotta Data Services.

Tata Communications планирует модернизировать свою облачную инфраструктуру в Индии, начиная с конца текущего года. В рамках первой фазы развертывания будут установлены ускорители NVIDIA Hopper, а в 2025 году к ним добавятся чипы NVIDIA Blackwell. Ожидается, что эта платформа станет одним из крупнейших ИИ-суперкомпьютеров в стране.

Yotta Data Services уже анонсировала шесть новых ИИ-сервисов для своей платформы Shakti Cloud, включая AI Lab и Serverless AI Inferencing, которые будут использовать технологии NVIDIA NIM.

Кроме того, NVIDIA сотрудничает с крупнейшим индийским конгломератом Reliance Industries для создания облачной инфраструктуры ИИ, которая будет предназначена для обработки данных и обучения сотрудников. В рамках этого партнерства Reliance развернет ускорители GB200, что позволит значительно увеличить вычислительные мощности.

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Tech Mahindra также планирует использовать чипы и программное обеспечение NVIDIA для разработки модели ИИ на хинди под названием Indus 2.0. Проект будет реализован в Центре передового опыта в Пуне и Хайдарабаде.

На прошлой неделе Хуанг также принял участие в запуске суверенного ИИ-суперкомпьютера Gefion. В своем выступлении он подчеркнул необходимость для европейских стран активизировать инвестиции в технологии ИИ, чтобы сократить отставание от США и Китая. «Каждая страна осознает важность данных как национального ресурса», — отметил он, подчеркивая, что ускорители NVIDIA могут стать ключевым инструментом для достижения этой цели.

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