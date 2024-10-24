



30th Anniversary Edition не просто носит юбилейный шильдик — она получила ряд значительных доработок. Подвеска кроссовера была тщательно переработана: передние амортизаторы Hitachi Astemo SFRD (Sensitive Frequency Response Damper) были настроены командой Subaru Tecnica International (STI), что обещает улучшить управляемость и комфорт. Задние амортизаторы также подверглись доработке, что, по словам разработчиков, сделает езду более динамичной, не жертвуя при этом качеством.

Чтобы выделить юбилейную версию среди стандартных моделей, Subaru оснастила Outback множеством черных акцентов. 18-дюймовые колеса получили матово-черную отделку, а на задней части автомобиля разместилась специальная табличка с брендингом STI Performance, дополненная затемненным логотипом Outback.

Японский автопроизводитель планирует выпустить всего 500 экземпляров этой модели.