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Яндекс запускает YandexGPT 4: новое поколение нейросетей с улучшенными возможностями

Яндекс продолжает развивать свои технологии, стремясь сделать взаимодействие с ИИ более интуитивным и эффективным.
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Компания Яндекс анонсировала запуск нового поколения языковых моделей YandexGPT 4, которые обещают революционизировать взаимодействие пользователей с искусственным интеллектом. В новой линейке представлены две версии: мощная Pro и облегчённая Lite. Разработчики уверены, что эти модели не только превосходят предшественников по качеству ответов, но и способны к более глубокому анализу и рассуждениям.

Одним из ключевых преимуществ YandexGPT 4 является способность обрабатывать запросы длиной до 60 страниц текста, что в четыре раза превышает возможности предыдущих моделей. Это открывает новые горизонты для пользователей, которым необходимо работать с большими объёмами информации. Модели уже доступны через API в Yandex Cloud, хотя некоторые функции пока находятся в тестовом режиме.

Одной из самых интересных особенностей YandexGPT 4 является умение рассуждать. Нейросеть разбивает сложные задачи на более простые и решает их пошагово, что позволяет выстраивать логическую цепочку ответов. Это делает её особенно полезной для решения комплексных вопросов, требующих глубокого анализа.

По словам разработчиков, версия Pro идеально подходит для трудоёмких задач, таких как анализ больших данных или прогнозирование продаж. В то время как Lite модель будет полезна в более простых сценариях, где важна скорость ответа. Ожидается, что в будущем YandexGPT 4 будет интегрирован в различные сервисы Яндекса, начиная с голосового помощника «Алиса», который получит опцию «Про».

Согласно заявлениям разработчиков, YandexGPT 4 Pro демонстрирует улучшение качества ответов по сравнению с предыдущей моделью в 70% случаев. Lite версия также показывает отличные результаты, сопоставимые с самой мощной моделью прошлого поколения. Эти достижения стали возможны благодаря усовершенствованному процессу обучения, который позволяет моделям лучше понимать контекст и намерения пользователей.

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YandexGPT 4 также умеет генерировать команды для сторонних приложений. Например, если пользователь запрашивает поиск авиабилетов, нейросеть может автоматически создать команду для соответствующего сервиса, что значительно упрощает взаимодействие. Эта функция станет доступна в Yandex Cloud в ближайшее время, открывая новые возможности для разработчиков.

Запуск YandexGPT 4 знаменует собой важный шаг вперёд в области искусственного интеллекта и обработки естественного языка. Улучшенные функции рассуждения и высокая точность ответов делают эту нейросеть мощным инструментом для бизнеса и повседневного использования. Яндекс продолжает развивать свои технологии, стремясь сделать взаимодействие с ИИ более интуитивным и эффективным.

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