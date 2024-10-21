Hyundai продолжает развивать свои бензиновые модели наряду с электромобилями, что подтверждает их стремление адаптироваться к меняющимся потребностям рынка и предпочтениям автолюбителей.

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor объявил о пересмотре своих стратегий в области электрификации, что привело к неожиданным новостям для автолюбителей. Компания решила не отказываться от популярных бензиновых моделей — кроссовера Tucson и компактного седана Avante. Ожидается, что новые поколения этих автомобилей выйдут на рынок в 2026 году.

Работа над обновленными версиями Tucson и Avante уже активно ведется. Будущие модели получили проектные обозначения NX5 и CN8, что соответствует пятому и восьмому поколениям соответственно. Эти автомобили будут доступны как с традиционными бензиновыми двигателями, так и с гибридными силовыми установками, включая как обычные, так и подключаемые гибриды.

Hyundai подчеркивает, что решение сохранить бензиновые версии обусловлено высоким интересом к этим моделям, особенно в таких странах, как США, где Tucson и Avante пользуются большой популярностью. В условиях недавнего спада на рынке электромобилей компания считает важным продолжать предлагать клиентам проверенные временем и востребованные модели.

Представители Hyundai отметили, что несмотря на глобальный тренд на электрификацию, многие потребители все еще предпочитают бензиновые автомобили. Это решение также позволит компании оставаться конкурентоспособной на рынке, предлагая разнообразие в линейке моделей.

Ожидается, что новые Tucson и Avante будут оснащены современными технологиями безопасности и комфорта, а также улучшенными системами мультимедиа. Hyundai стремится обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов, сочетая инновации с традиционными ценностями.

Hyundai продолжает развивать свои бензиновые модели наряду с электромобилями, что подтверждает их стремление адаптироваться к меняющимся потребностям рынка и предпочтениям автолюбителей.