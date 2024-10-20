Apple необходимо обратить внимание на эту проблему.

С момента начала продаж iPhone 16 в конце сентября 2024 года, владельцы новых устройств от Apple начали массово сообщать о проблемах с автономностью. В социальных сетях, на платформах поддержки и форумах, таких как Reddit, всё чаще появляются посты пользователей, недовольных тем, что их смартфоны разряжаются гораздо быстрее, чем ожидалось.

Один из пользователей iPhone 16 Pro Max поделился своим разочарованием: «Я перешёл на iPhone 16 Pro Max с 15 Pro Max, так как Apple обещала улучшение времени автономной работы. Однако теперь я получаю лишь 50-60% времени работы от одного заряда по сравнению с предыдущей моделью. Это действительно разочаровывает». Другой владелец iPhone 16 Pro заметил, что его аккумулятор разряжается с 100% до 60% уже к середине дня, даже при минимальном использовании устройства.

Несмотря на то что большинство жалоб касается именно новой модели, пользователи старых iPhone, обновлённых до iOS 18, также сообщают о схожих проблемах с зарядом. Это вызывает особую обеспокоенность, так как подобные ситуации с автономностью после выхода новых версий операционной системы не являются редкостью. Тем не менее, текущая волна недовольства выглядит более масштабной.

Проблемы с разрядкой батареи сложно диагностировать из-за индивидуальных особенностей использования каждого устройства. Многие пользователи пытались решить проблему самостоятельно, отключая функции, такие как ProMotion и Always On Display, а также удаляя виджеты и ограничивая фоновое обновление приложений. Хотя некоторым это действительно помогло, многие все равно остаются недовольными. Некоторые владельцы iPhone 16 отметили улучшение после установки обновлений iOS 18.0.1 и бета-версии iOS 18.1, но это решение оказалось не универсальным.

На данный момент остается неясным, что именно приводит к чрезмерному расходу заряда батареи в новых устройствах.