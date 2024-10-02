Важным обновлением является поддержка Wi-Fi 7 и 5-Гбитного LAN-интерфейса, что значительно улучшает сетевые возможности по сравнению с предшественником.

Компания NZXT, известная своими высококачественными компонентами для ПК, представила новую материнскую плату N9 X870E, предназначенную для процессоров Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5.

В отличие от таких производителей, как Asus, Gigabyte, ASRock, MSI и Biostar, которые уже предложили свои решения для платформы Socket AM5, NZXT до сих пор ограничивалась моделью B650E. Эта плата поддерживала процессоры Ryzen 7000 и 8000G, но теперь с выходом N9 X870E компания делает шаг в сторону более продвинутых технологий.

Новая материнская плата N9 X870E выделяется своей восьмислойной печатной платой и мощной 23-фазной подсистемой питания VRM, которая использует схему фаз 20+2+1. Каждая фаза способна обеспечивать ток до 110 А, что обещает отличную стабильность и производительность при разгоне.

Плата поддерживает более быструю память DDR5 с частотой до 8000 МТ/с и предлагает расширенные возможности для подключения накопителей благодаря четырем слотам M.2: один из которых поддерживает PCIe 5.0, а три — PCIe 4.0. Эта конфигурация позволит пользователям максимально эффективно использовать новейшие NVMe-накопители.

Важным обновлением является поддержка Wi-Fi 7 и 5-Гбитного LAN-интерфейса, что значительно улучшает сетевые возможности по сравнению с предшественником, который предлагал лишь Wi-Fi 6E и 2,5-Гбитный LAN. Звуковая подсистема новинки основана на кодеке Realtek ALC4082, что гарантирует высокое качество звука.

NZXT также предусмотрела два порта USB4 (Type-C с пропускной способностью 40 Гбит/с) и поддержку Bluetooth 5.4. Плата будет доступна в двух цветовых вариантах — черном и белом, а также оснащена RGB-подсветкой, добавляющей эстетическую привлекательность.

Несмотря на все эти впечатляющие характеристики, компания NZXT сообщила, что релиз N9 X870E запланирован только на первый квартал 2025 года. Информация о цене пока отсутствует.