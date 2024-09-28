Презентация китайского лунного скафандра «Фэйтянь» знаменует собой важный этап в освоении космоса и подчеркивает амбиции Китая в этой области.

Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) сделало исторический шаг, презентовав свой первый лунный скафандр, предназначенный для работы тайконавтов на поверхности Луны. Показ прошёл на 3-м технологическом форуме космических скафандров в Чунцине, где также стартовала кампания по выбору имени для этого инновационного изделия.

Новый скафандр, который получил название «Фэйтянь», представляет собой мощную и стильную защитную «броню», разработанную с учётом всех рисков, связанных с открытым космосом. По информации из китайских источников, он был создан на основе многолетних исследований и экспериментов, что позволяет ему обеспечивать максимальную свободу движений для тайконавтов.

Согласно сообщениям, скафандр «Фэйтянь» включает в себя гибкие сочленения, которые обеспечивают надёжность и комфорт в условиях невесомости. Это особенно важно для выполнения сложных задач на Луне, где каждый шаг требует особого внимания и точности.

Китай планирует осуществить первую высадку своих тайконавтов на Луну в 2028 году. В то время как программа NASA Artemis сталкивается с финансовыми и техническими трудностями и сроки её реализации постоянно сдвигаются. Ожидается, что отправка американских астронавтов на Луну может состояться не раньше 2027–2028 годов.

Дизайн нового скафандра привлекает внимание благодаря своим уникальным элементам, вдохновлённым традиционной китайской культурой. Красные спиральные ленты на рукавах символизируют «Фэйтянь» — «летающее божество», олицетворяющее элегантность и грацию. Красные вставки на ногах напоминают о газовых выбросах из ракетных дюз, подчеркивая динамику и энергию освоения космоса. Кроме того, скафандр черпает вдохновение из традиционных китайских доспехов, что отражает стойкость и мужество китайского народа.

Интересно, что NASA также уделяет большое внимание дизайну своего нового лунного скафандра. Впервые его разрабатывает частная компания Axiom Space, а над внешним видом работает команда дизайнеров итальянского модного дома Prada. Это подчеркивает важность эстетики даже в столь высоких технологиях.

Презентация китайского лунного скафандра «Фэйтянь» знаменует собой важный этап в освоении космоса и подчеркивает амбиции Китая в этой области.