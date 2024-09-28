Ожидания пользователей растут, и многие с нетерпением ждут официальной презентации, чтобы узнать больше о возможностях нового флагмана.

Известный инсайдер Ice Universe сообщил, что новый Galaxy S25 Ultra получит впечатляющие 16 ГБ оперативной памяти. Это нововведение может стать значительным шагом вперед для компании, учитывая, что текущая модель Galaxy S24 Ultra предлагает лишь 12 ГБ ОЗУ.

На своей странице в X (Twitter) Ice Universe уверенно подтвердил, что версия Galaxy S25 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти действительно будет доступна. Однако не исключено, что базовая версия смартфона все же останется на уровне 12 ГБ. Для сравнения, все варианты Galaxy S24 Ultra также имеют 12 ГБ ОЗУ, что делает предстоящее обновление особенно заметным.

Ожидается, что Galaxy S25 Ultra будет работать на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy. Премьера линейки запланирована на середину января 2025 года, и уже сейчас доступны первые результаты тестирования производительности устройства. Это подчеркивает амбиции Samsung в создании мощного флагмана, способного справляться с требованиями современных приложений и игр, включая ресурсоемкие решения на базе искусственного интеллекта.

Переход к 16 ГБ оперативной памяти может оказать значительное влияние на рынок смартфонов. Современные приложения становятся все более требовательными к ресурсам, и Samsung, похоже, отвечает на эти вызовы, стремясь предложить пользователям лучшее из возможного. Ice Universe уже зарекомендовал себя как надежный источник информации о новых тенденциях в мобильной индустрии, включая такие важные изменения, как экраны-водопады и новые дизайны iPhone.

С выходом Galaxy S25 Ultra Samsung делает серьезный шаг в сторону повышения производительности своих устройств. Если новая модель действительно получит версию с 16 ГБ оперативной памяти, это может стать значительным преимуществом на фоне конкурентов.