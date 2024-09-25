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Новостник
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
С учетом растущих потребностей в общественном транспорте, такие инициативы могут сыграть ключевую роль в улучшении качества жизни граждан и развитии инфраструктуры. 

ЛиАЗ, известный производитель пассажирских автобусов, вновь запустил производство легендарных «гармошек». Первый автобус модели ЛиАЗ-621365 был успешно доставлен дилеру вблизи Санкт-Петербурга в рамках контракта на поставку 52 единиц для компании «Пассажиравтотранс».

После перерыва, связанного с экономическими вызовами и изменениями на рынке, ЛиАЗ смог возобновить выпуск своих популярных моделей. Обновленный ЛиАЗ-621365 стал не только первым серийным автобусом-гармошкой после перезапуска, но и первым носителем нового поколения двигателя ЯМЗ-537.

Поставка 52 автобусов для «Пассажиравтотранса» — это лишь начало. Ожидается, что обновленные модели будут востребованы среди пассажиров благодаря своей вместимости и комфорту. Кроме того, новые двигатели обещают улучшенные характеристики, что сделает поездки более приятными и экономичными.

Эксперты отрасли отмечают, что возобновление производства «гармошек» — это важный шаг для ЛиАЗа и всего российского автобустроения. «Это не только восстановление производственных мощностей, но и шаг к обновлению парка общественного транспорта в стране», — комментирует представитель отрасли.

#лиаз-6213 #ямз-537 #ямз-537 cng
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