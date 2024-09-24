Учитывая репутацию Samsung за качество своих устройств и программного обеспечения, многие надеются на быстрое решение возникших проблем.

После недавнего отзыва прошивки One UI 6.1.1, компания Samsung готовит новое обновление, направленное на решение проблем с камерой флагманского устройства Galaxy S23 Ultra.

На форумах Samsung пользователи начали сообщать о значительных проблемах с качеством фотографий при использовании увеличения в диапазоне от 16x до 19.9x. Эти жалобы стали причиной быстрого реагирования со стороны компании. Модератор форума подтвердил, что команда Samsung активно работает над обновлением, чтобы устранить эти недочеты и вернуть пользователям уверенность в качестве их фотографий.

Согласно информации, полученной от пользователей, на сервере Samsung OTA была обнаружена новая тестовая сборка под номером S918BXXU6CXI1. Первые цифры указывают на модель Galaxy S23 Ultra, а «XI» обозначает сентябрь 2024 года, что говорит о том, что это первая тестовая версия обновления.

Напомним, что Samsung начала распространять обновление One UI 6.1.1 с 16 сентября 2024 года для серии Galaxy S23, а также для моделей Z Fold 5 и Z Flip 5. Однако это обновление оказалось не безупречным — многие пользователи столкнулись с проблемами, которые требовали немедленного внимания.

Хотя сроки выхода нового обновления пока не уточняются, пользователи Galaxy S23 Ultra остаются в ожидании улучшений. Учитывая репутацию Samsung за качество своих устройств и программного обеспечения, многие надеются на быстрое решение возникших проблем.