Дополнительные инвестиции могут помочь Intel в дальнейшем развитии и сохранении своей позиции в отрасли.

Несмотря на слухи об интересе Qualcomm к активам Intel, стало известно об еще одном претенденте - инвестиционной компании Apollo Global Management.

Согласно источникам Bloomberg, Apollo предложила вложить в Intel около 5 миллиардов долларов. Переговоры между двумя компаниями еще продолжаются, и их исход остается неопределенным.

Apollo - опытный инвестор в Intel. В июне компания уже приобрела долю в совместном предприятии Intel в Ирландии за 11 миллиардов долларов.

Если переговоры увенчаются успехом, Apollo станет одним из основных акционеров Intel. Это может привести к значительным изменениям в стратегии и структуре компании.

Однако если вспомнить недавние слухи об интересе Broadcom к активам Intel, можно отметить потенциальное препятствие для возможной сделки. В 2018 году Broadcom предприняла попытку приобрести Qualcomm, но сделка была заблокирована тогдашним президентом США Дональдом Трампом по соображениям национальной безопасности.

Несмотря на то, что Broadcom перенесла свою штаб-квартиру из Сингапура в США, чтобы продемонстрировать свою лояльность, ей не удалось убедить Трампа одобрить сделку. Этот неудачный опыт может создать сложности для Broadcom, если она захочет приобрести активы Intel, которые имеют стратегическое значение для правительства США.

Инвестиции Apollo могут также свидетельствовать о возросшей уверенности в будущем Intel. Несмотря на недавние трудности, компания остается лидером на рынке полупроводников. Дополнительные инвестиции могут помочь Intel в дальнейшем развитии и сохранении своей позиции в отрасли.