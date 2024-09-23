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Новостник
Amazon, Google и Microsoft жалуются друг на друга в антимонопольном расследовании Великобритании
Результат расследования CMA может повлиять на облачный рынок Великобритании и за ее пределами.

Антимонопольное расследование британского регулятора охватило облачный рынок, и теперь оно продлено на четыре месяца. Управление по конкуренции и рынкам (CMA) объявило о том, что крайний срок расследования перенесен на 4 августа 2025 года.

Amazon, Google и Microsoft вновь обвиняют друг друга в недобросовестной конкуренции. Расследование CMA было начато в октябре прошлого года после доклада Ofcom, телекоммуникационного регулятора Великобритании.

В отчете были выявлены такие практики, как высокие сборы за перенос данных, скидки для клиентов, использующих только одного поставщика, и жесткая лицензионная политика Microsoft. Компания обвиняется в завышенной плате за запуск своего ПО в облаках конкурентов.

Продление расследования указывает на его сложность и необходимость тщательного изучения. CMA заявляет, что его целью является как можно более быстрое завершение расследования.

Это расследование является частью более широкой глобальной обеспокоенности по поводу доминирования крупных технологических компаний. Результат расследования CMA может повлиять на облачный рынок Великобритании и за ее пределами.

#microsoft #google #amazon
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