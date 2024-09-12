Mate XT с его уникальным дизайном может стать лидером в этой растущей категории устройств.

Первоначально представленный только для китайского рынка трехстворчатый складной смартфон Huawei Mate XT может выйти на международную арену. Такой вывод можно сделать из появления промо-ролика устройства на глобальном канале Huawei на YouTube.

Ролик демонстрирует уникальный дизайн Mate XT, в котором используется трехсекционный гибкий дисплей. Также в видео упоминаются передовые технологии, позволившие создать этот инновационный смартфон.

Несмотря на то, что в ролике прямо не заявлено о глобальном запуске Mate XT, его появление на YouTube является сильным намеком на такую возможность. Кроме того, Huawei запланировала на 19 сентября презентацию нового планшета Mate Pad и клавиатуры Glide Keyboard.

Если Mate XT действительно выйдет на мировой рынок, это станет значительным событием для индустрии смартфонов. Трехстворчатая конструкция устройства выводит складные технологии на новый уровень и открывает новые возможности для пользователей.

Складные смартфоны становятся все более популярными, поскольку предлагают сочетание портативности и функциональности. Mate XT с его уникальным дизайном может стать лидером в этой растущей категории устройств.