Они ограничили доступ России к западным технологиям, товарам и услугам, что оказало значительное влияние на предприятия и частных лиц в стране.

Ведущая платформа управления проектами ClickUp объявила о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации с 12 сентября. Это решение является следствием санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.



В своем заявлении ClickUp сообщает, что вынужденно соблюдает объявленные США экспортные ограничения и санкции. После 12 сентября доступ к сервису ClickUp будет заблокирован для российских пользователей, а их аккаунты будут деактивированы.



"Мы глубоко сожалеем о влиянии, которое это решение окажет на наших российских клиентов", - говорится в заявлении компании. "Мы ценим их поддержку и преданность в течение многих лет".



ClickUp уточнил, что пользователи из России больше не смогут получить доступ к своей учетной записи, данным проекта и файлам. Компания рекомендует пользователям экспортировать важные данные как можно скорее.