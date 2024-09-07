Наблюдения, полученные в ходе совместной работы телескопа Subaru и космического аппарата New Horizons, указывают на существование новой, ранее неизвестной популяции небольших тел в поясе Койпера.

New Horizons, который сейчас находится в поясе Койпера, может наблюдать объекты под разными углами освещения. Благодаря этому ученые смогли обнаружить объекты, которые были скрыты от наземных телескопов.

Международное сотрудничество между телескопом Subaru и New Horizons позволило получить дополнительные данные и подтвердить новую популяцию объектов. Телескоп Subaru провел наблюдения в оптическом диапазоне, а New Horizons дополнил их наблюдениями в инфракрасном диапазоне.

Открытие этой новой популяции имеет важное значение для нашего понимания формирования Солнечной системы. Эти объекты могут быть свидетелями ранних процессов, которые привели к формированию планет и формирования пояса Койпера. Они также могут предоставить информацию о распределении и составе материала в этой области.