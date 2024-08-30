Разработка Control 2 уже идет полным ходом, и партнерство с Annapurna дает Remedy большую свободу в воплощении своего творческого видения.

Финский разработчик Remedy Entertainment и независимый издатель Annapurna Interactive объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого Annapurna предоставит 50% финансирования для разработки Control 2. Это значительное развитие событий, которое, по словам Remedy, позволит им создать игру "такой, какой она всегда задумывалась".

Разработка Control 2 уже идет полным ходом, и партнерство с Annapurna дает Remedy большую свободу в воплощении своего творческого видения. Помимо финансирования, Remedy также возьмет на себя ответственность за издание Control 2. Это еще один шаг вперед для студии, которая обычно сотрудничала с внешними издателями, такими как Microsoft и 505 Games.

Точная дата выхода Control 2 еще не объявлена, но Remedy ранее заявляла, что игра находится на ранней стадии разработки. С учетом нового партнерства и дополнительного финансирования можно ожидать, что игра выйдет раньше, чем изначально планировалось.