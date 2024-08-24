Лицензия, выданная Министерством торговли, промышленности и рыболовства Норвегии, открывает путь для запуска малой ракеты-носителя Spectrum немецкой компании Isar Aerospace.

Норвегия приближается к историческому моменту, поскольку ее космодром Andøya готовится к первому в истории запуску спутника с норвежской земли. Получив государственную лицензию на проведение космических запусков, космодром становится воротами Норвегии в космос.

Лицензия, выданная Министерством торговли, промышленности и рыболовства Норвегии, открывает путь для запуска малой ракеты-носителя Spectrum немецкой компании Isar Aerospace. Космодром Аннёйя был выбран в качестве стартовой площадки для Spectrum после всесторонней оценки его технических возможностей и стратегического расположения.

Космодром расположен на острове Аннёйя к северу от Полярного круга. Его уникальное расположение предлагает оптимальные условия для запуска спутников на полярные орбиты, которые необходимы для широкого спектра приложений, включая наблюдение за Землей, связь и научные исследования.

Первый запуск Spectrum с космодрома Аннёйя запланирован на конец этого года.