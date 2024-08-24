StarFOX использует новаторский подход к навигации. Вместо того, чтобы полагаться на внешние системы, он использует звездные трекеры для определения своего положения по отношению к звездам.

Ученые из Стэнфордского университета и Исследовательского центра Эймса NASA разработали новый тип спутника, который может работать автономно в космосе на гораздо больших расстояниях, чем существующие спутники. Этот спутник, получивший название StarFOX, представляет собой группу из четырех небольших спутников, которые работают вместе, используя звездные трекеры для определения своего положения.

Традиционно спутники полагаются на внешние системы, такие как GPS, для определения своего положения. Однако на больших расстояниях от Земли и в глубоком космосе сигнал GPS становится недоступным. Это ограничивает способность существующих спутников работать в этих областях.

StarFOX использует новаторский подход к навигации. Вместо того, чтобы полагаться на внешние системы, он использует звездные трекеры для определения своего положения по отношению к звездам. Этот подход позволяет StarFOX работать автономно даже в самых отдаленных районах космоса.

"StarFOX представляет собой принципиально новый подход к спутниковой навигации, – заявил ведущий исследователь профессор Скотт Шеппард. – Он открывает новые возможности для космических миссий, таких как исследование дальнего космоса и добыча полезных ископаемых на астероидах".

Спутники StarFOX имеют размер около 10 сантиметров в диаметре и весят менее килограмма. Каждый спутник оснащен камерой с широким полем обзора, которая может использоваться для наблюдения за звездами. Спутники также оснащены инерциальными датчиками, которые могут измерять их движение.

Данные с камер и инерциальных датчиков используются для определения положения спутников с высокой точностью. Эта информация затем используется для управления спутниками и выполнения различных задач, таких как съемка изображений и сбор научных данных.

В настоящее время исследователи работают над созданием прототипа системы StarFOX. Они планируют запустить прототип на околоземную орбиту в следующем году для демонстрации его возможностей.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.