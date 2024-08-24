Космическая погода – это термин, используемый для описания изменений в околоземном пространстве, вызванных деятельностью Солнца.

Китай готовится запустить крупномасштабную сеть для прогнозирования космической погоды, которая станет самой обширной в мире. Проект под названием "Китайский меридиан" будет объединять данные от 300 приборов для мониторинга солнечно-земной космической среды.

Космическая погода – это термин, используемый для описания изменений в околоземном пространстве, вызванных деятельностью Солнца. Эти изменения могут влиять на работу спутников, наземные системы связи и электросети.

Прогнозирование космической погоды имеет важное значение для обеспечения безопасности астронавтов, спутников и наземной инфраструктуры. Однако для точного прогнозирования необходимо использовать комбинацию методов мониторинга для отслеживания поведения Солнца, солнечного ветра, ионосферы и других аспектов.

"Китайский меридиан" будет собирать данные с самых разных приборов, включая телескопы, радиоприемники и магнитометры. Эти данные будут использоваться для создания комплексной картины космической среды и прогнозирования возможных возмущений.

Ожидается, что "Китайский меридиан" значительно улучшит возможности ученых по прогнозированию космической погоды. Это поможет защитить критическую инфраструктуру и повысить безопасность космических полетов.

Запуск сети запланирован на этот год. После завершения строительства "Китайский меридиан" станет крупнейшей и самой совершенной системой мониторинга космической погоды в мире.