По словам Хинштейна, платформа безнаказанно удаляет каналы российских СМИ и общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения.

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, объявил, что к концу следующей недели скорость загрузки YouTube может снизиться на 70%.

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Эти меры являются ответом на продолжающиеся нарушения законодательства России со стороны YouTube. По словам Хинштейна, платформа безнаказанно удаляет каналы российских деятелей, выражающих альтернативные точки зрения.

"Деградация" YouTube коснется только десктопных версий, не затрагивая мобильных пользователей. Хинштейн отметил, что летний период был выбран специально, когда большинство людей находятся в отпусках и используют мобильные устройства для доступа в интернет.

Депутат подчеркнул, что эти действия направлены не против пользователей, а против администрации YouTube, которая должна понять, что игнорирование российских законов будет иметь последствия.

Власти ссылаются на ухудшение качества загрузки видео на YouTube из-за устаревшего оборудования Google, которое не обновлялось в России с 2022 года. Увеличение количества жалоб пользователей также свидетельствует о проблемах с работой видеохостинга.

Хинштейн предупредил, что дальнейшая судьба YouTube в России зависит от готовности платформы соблюдать российские законы. В противном случае, его ожидает мрачное будущее, поскольку альтернативные площадки, такие как Rutube и VK Видео, активно развиваются.