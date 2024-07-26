Armored Core VI переносит игроков в футуристический сеттинг с захватывающей историей, грандиозными роботами и динамичным боевым геймплеем.

FromSoftware и Bandai Namco наконец-то раскрыли впечатляющие цифры продаж эпического боевика Armored Core VI: Fires of Rubicon. С момента выхода в прошлом году игра разошлась тиражом более 3 миллионов копий по всему миру.

реклама

Этот выдающийся успех стал возможным благодаря увлеченной фан-базе, новым игрокам и захватывающему игровому процессу, за который так любят известную серию.

Armored Core VI переносит игроков в футуристический сеттинг с захватывающей историей, грандиозными роботами и динамичным боевым геймплеем. С момента своего появления игра получила широкое признание критиков и игроков.

Хидетака Миядзаки, президент FromSoftware, выразил благодарность игровому сообществу за столь теплый прием, отметив, что, несмотря на успех, студия стремится к дальнейшему совершенствованию и инновациям в будущих проектах. Armored Core VI: Fires of Rubicon вышла 25 августа 2023 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.