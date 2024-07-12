Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
YouTube на грани блокировки в России - Кремль опровергает ограничение доступа к видеохостингу
«Газета.Ru» со ссылкой на свои источники писала о планах окончательной блокировки YouTube уже в сентябре.

Сегодня появилось заявление от осведомленных источников, близких к администрации президента и силовым структурам, которое было опубликовано в "Газета.Ru". По их утверждению, блокировка YouTube в России начнется уже в сентябре этого года.

реклама

"В течение июля-августа мы увидим постепенное ухудшение работы YouTube. В некоторых регионах он будет работать медленнее, в других - подтормаживать. А в сентябре начнется полная блокировка", - заявил газете источник из круга администрации президента.

Предсказание предстоящей блокировки подтвердили и в другой компании, занимающейся сбором данных для спецслужб.

В ответ на эти тревожные слухи Кремль быстро выступил с опровержением. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков категорически отрицает любые планы на этот счет.

"У нас не было и нет таких планов. Проблемы, с которыми столкнулся YouTube, связаны с отказами оборудования, не обновлявшегося уже более двух лет. Других причин нет. ...Компания сама сделала такой выбор. Нам остается только сожалеть. Но, конечно, уход с российского рынка несет определенные технологические последствия", - процитировал РБК заявление Пескова.

Тем временем компания "Ростелеком" заявила о проблемах с оборудованием на территории России, которое обеспечивает бесперебойную работу серверов Google в стране. До введения санкций Google использовала серверы системы Google Global Cache, расположенные у российских провайдеров. Их смысл заключался в том, что данные основных серверов Google для российских пользователей загружались из-за рубежа только один раз, а затем использовались местные ресурсы. Это значительно сокращало время загрузки и нагрузку на сети провайдеров.

Однако после начала конфликта в Украине Google лишилась возможности ввозить новые серверы в Россию, а старые постепенно выходят из строя из-за естественного износа. Google предложила российским провайдерам организовать прямой стык в Москве или Санкт-Петербурге для решения этой проблемы, но ничего не было предпринято.

#youtube
+
Написать комментарий (0)
Мессенджер и видеохостинг под контролем - В Госдуме рассказали о сбоях WhatsApp и YouTube в России
В российских СМИ сообщают о возможной блокировке YouTube уже осенью - в Кремле это опровергают
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
6
BI: Российские системы РЭБ превратили переданные ВСУ бомбы GLSDB в бесполезное вооружение
3
НАТО передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО
5
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
6
Атомная подлодка USS Delaware станет первой в США, запускающей беспилотники через торпедные аппараты
2
Предприятие «СтанкоГомель» запустит серийное производство российско-белорусского станка с ЧПУ
1
Маск раскритиковал яхтенный отдых Цукерберга
2
Норвежская компания разрабатывает первую в мире самосборную систему ветряных турбин
1
Интегрированная среда разработки Zed доступна для Linux
+
Hamster Kombat: От мини-игры до криптофеномена
2
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
3
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
1
Sony выпустила беззеркальную камеру для видеоблогеров ZV-E10 II
+
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
Иркутская область превращается в тайгу: лесовосстановление бьёт рекорды
4
Складные телефоны Samsung Galaxy Z Fold6/Flip6 лишены плавных обновлений Android
+
Открытие телескопа "Хаббл" — «застывшая во времени» черная дыра в сердце Омеги Центавра
+
Датский производитель Vestas установил крупнейшую наземную ветряную турбину
1
Опубликован ряд характеристик доступного складного смартфона Honor Magic Vs3
+

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
58
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
13
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
9
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
42
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
63
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
6
Мое мнение об iPad Air 2024
5
Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе
12
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
12

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
22:16
А кто такой Соловьев И Мизулина? Дешевые трюки ципсо)))
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Иван Лунин
22:16
Этих аттракторов триллионы триллионов.
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
Александр Сечков
22:15
Доказательство чего?
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Иван Лунин
22:15
То, что сейчас это только начало, а вот , что будет через триллионы триллионы триллионы триллионы триллионы триллионы лет и даже больше, мы никогда не узнаем.
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
Юрий Богданов
22:13
А кем Вы работаете эти 23+ года, что позволяете себе играть весь стандартный рабочий день? Или есть личный нефтяной заводик?
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
Артур Хафизов
22:11
Если нужно объяснение, почитайте мою статью. Любят из мухи делать слона, наблюдают эффект, который можно описать простым красным смещением. Чем дальше находится галактика, тем больше падение частоты ...
"Маленькие красные точки" — «Джеймс Уэбб» нашел в молодой Вселенной сотни "невозможных" галактик
Za9c
22:11
Это у него сынок свадьбу с пидором сыграл? Говорят яблоко от яблони недалеко падает
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Za9c
22:09
Да срать мне на хохлов, я в России живу и думаю о своём благополучии.
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Шнур
22:09
Лапша. При 20 махов, фронтально не возьмут. 28см при скорости в 700000см/с нереальная точность
В Китае создан радар, способный точно отслеживать 10 гиперзвуковых ракет со скоростью 20 Махов
Алексей Козлов
22:07
Потенциально, да! На практике ещё не скоро. Пока люди не разберутся, как работает мозг. Много известно, многое неизвестно.
Через неделю Neuralink планирует внедрить своё устройство в мозг второго пациента компании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем