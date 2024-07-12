«Газета.Ru» со ссылкой на свои источники писала о планах окончательной блокировки YouTube уже в сентябре.

Сегодня появилось заявление от осведомленных источников, близких к администрации президента и силовым структурам, которое было опубликовано в "Газета.Ru". По их утверждению, блокировка YouTube в России начнется уже в сентябре этого года.

реклама "В течение июля-августа мы увидим постепенное ухудшение работы YouTube. В некоторых регионах он будет работать медленнее, в других - подтормаживать. А в сентябре начнется полная блокировка", - заявил газете источник из круга администрации президента.

Предсказание предстоящей блокировки подтвердили и в другой компании, занимающейся сбором данных для спецслужб.

В ответ на эти тревожные слухи Кремль быстро выступил с опровержением. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков категорически отрицает любые планы на этот счет.

"У нас не было и нет таких планов. Проблемы, с которыми столкнулся YouTube, связаны с отказами оборудования, не обновлявшегося уже более двух лет. Других причин нет. ...Компания сама сделала такой выбор. Нам остается только сожалеть. Но, конечно, уход с российского рынка несет определенные технологические последствия", - процитировал РБК заявление Пескова.

Тем временем компания "Ростелеком" заявила о проблемах с оборудованием на территории России, которое обеспечивает бесперебойную работу серверов Google в стране. До введения санкций Google использовала серверы системы Google Global Cache, расположенные у российских провайдеров. Их смысл заключался в том, что данные основных серверов Google для российских пользователей загружались из-за рубежа только один раз, а затем использовались местные ресурсы. Это значительно сокращало время загрузки и нагрузку на сети провайдеров.

Однако после начала конфликта в Украине Google лишилась возможности ввозить новые серверы в Россию, а старые постепенно выходят из строя из-за естественного износа. Google предложила российским провайдерам организовать прямой стык в Москве или Санкт-Петербурге для решения этой проблемы, но ничего не было предпринято.