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Новостник
В Китае представлена openKylin — операционная система на базе ИИ
openKylin — это операционная система с открытым исходным кодом, созданная на базе Linux, которая выделяется своей "глубокой" интеграцией ИИ. 

openKylin — это операционная система с открытым исходным кодом, созданная на базе Linux, которая выделяется своей "глубокой" интеграцией ИИ. Она предлагает ряд функций, работающих на базе ИИ, включая поддержку больших языковых моделей (LLM), ИИ-помощник и генерацию контента. Эти функции, разработанные для повышения производительности и удобства, позволяют пользователям максимально использовать возможности ИИ на своих персональных компьютерах.

Концепция компьютеров на базе ИИ впервые была представлена Microsoft с их линейкой Copilot+PC. Эти компьютеры оснащены выделенным нейронным процессором (NPU), который обеспечивает локальную обработку задач, связанных с ИИ. openKylin поддерживает эту тенденцию, предоставляя аналогичную платформу для развертывания приложений и сервисов на базе ИИ, повышая эффективность и возможности таких устройств.

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Зарубежные аналитики предсказывают, что openKylin обладает значительным потенциалом для захвата доли местного рынка. Она уже привлекла внимание ведущих китайских производителей компьютеров, что может стать ключом к ее распространению. Несмотря на то, что Windows в настоящее время доминирует на рынке Китая с долей около 80%, по данным StatCounter, openKylin стремится поколебать этот статус-кво, предлагая адаптированную к локальным потребностям китайских пользователей альтернативу на базе ИИ. 

#искусственный интеллект #openkylin
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