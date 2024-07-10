Эта акция доступна в избранных розничных магазинах.

Nvidia объединилась с китайскими разработчиками Game Science, чтобы предложить бесплатную копию эпической ролевой игры Black Myth: Wukong при покупке определенных видеокарт и ноутбуков с графическими процессорами серии RTX 4000.

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Эта акция доступна в избранных розничных магазинах и включает в себя следующие продукты:

Видеокарты GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER и 4070

ПК и ноутбуки с мобильными графическими процессорами RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070

Покупатели, отвечающие требованиям, получат цифровой код Steam для загрузки Black Myth: Wukong.

Код можно активировать в приложении Steam, чтобы загрузить и установить игру на ПК.

Эта игра, основанная на классическом китайском романе и созданная на движке Unreal Engine 5, обещает захватывающий игровой процесс и потрясающую графику. Релиз игры запланирован на 20 августа 2024 года.