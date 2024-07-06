Инсайдерский отчет также проливает свет на то, как Nvidia стала лидером в области графических процессоров и ИИ. Хотя в начале 2000-х годов Nvidia считалась "одним из маленьких компаний".

В новом инсайдерском отчете раскрыты подробности о почти состоявшемся приобретении Nvidia компанией AMD.

реклама

По словам бывшего инженера AMD, когда Nvidia была еще молодой компанией, AMD попыталась ее купить. Однако генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отказался продавать компанию, пока его не назначат генеральным директором объединенной организации.

Генеральный директор AMD Гектор Руис решил вместо этого приобрести ATI, в результате чего имя Radeon стало частью бренда AMD.

Инсайдерский отчет также проливает свет на то, как Nvidia стала лидером в области графических процессоров и ИИ. Хотя в начале 2000-х годов Nvidia считалась "одним из маленьких компаний", она смогла добиться значительных успехов, связав свои графические процессоры с закрытой проприетарной моделью CUDA.

Сегодня Nvidia доминирует на рынке графических процессоров, используемых в ИИ и машинном обучении. AMD, с другой стороны, пытается наверстать упущенное и догнать Nvidia.

Эта инсайдерская информация дает представление о драматических событиях, которые происходили за кулисами в индустрии полупроводников в начале 2000-х годов. Она также подчеркивает важность стратегического руководства и того, как решения, принятые в прошлом, могут оказать значительное влияние на будущее отрасли.