ПК Dark Cherry предлагает широкий спектр вариантов настройки, позволяя геймерам создавать свою идеальную систему.

Origin PC, признанный лидер в производстве высокопроизводительных игровых ПК на заказ, представляет комплект Dark Cherry, который станет мечтой для геймеров, энтузиастов и создателей контента.

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Впервые Origin PC предлагает настраиваемый игровой ПК в своем выпуске ограниченной серии Dark Cherry. Одним из примечательных моментов этого комплекта является возможность выбора компонентов по вашему выбору.

ПК Dark Cherry украшен потрясающими изображениями цветущей вишни от Corsair LAB. Этот изысканный дизайн придает системе поразительный и уникальный вид, выделяя ее среди обычных игровых установок.

В комплект входят лучшие игровые периферийные устройства, которые дополняют мощь ПК Dark Cherry. Игровая клавиатура Corsair K65 PLUS WIRELESS, игровая мышь Corsair M75 WIRELESS, коврик для мыши Corsair MM300 и контроллер SCUF Envision предоставляют геймерам все необходимое для полного погружения в игру.

Комплект Dark Cherry доступен только в течение ограниченного времени, что делает его привлекательной возможностью для тех, кто ищет уникальную и высокопроизводительную игровую установку.

ПК Dark Cherry предлагает широкий спектр вариантов настройки, позволяя геймерам создавать свою идеальную систему: