Увеличенный заказ свидетельствует о том, что Apple ожидает повышенного интереса к iPhone 16.

По имеющимся сведениям, Apple разместила у TSMC крупный заказ на производство чипов A18, что указывает на высокие ожидания компании в отношении спроса на грядущую линейку iPhone 16.

Согласно тайваньскому СМИ CTEE, Apple планирует приобрести от 90 до 100 миллионов чипов A18 для новых смартфонов iPhone 16. Это будет крупнейший заказ Apple на производство чипов на сегодняшний день и значительный скачок по сравнению с 90 миллионами чипов, закупленных для iPhone 15 в прошлом году.

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Увеличенный заказ свидетельствует о том, что Apple ожидает повышенного интереса к iPhone 16. Успех линейки iPhone 15, а также растущий спрос на функции искусственного интеллекта (ИИ) указывают на то, что потребители будут готовы к переходу на новую линейку смартфонов.

Ожидается, что технология Apple Intelligence станет ключевым моментом iPhone 16. Эта новая технология, вероятно, потребует значительных вычислительных ресурсов, что приведет к повышенному спросу на более мощные чипы. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Apple Intelligence, пользователям придется обновиться до iPhone 15 Pro или более новой модели.

Как и в прошлом году, ходят слухи, что модели iPhone 16 Pro могут оснащаться более мощным вариантом чипа A18. Это позволит Apple дифференцировать свои флагманские модели и удовлетворить потребности самых требовательных пользователей.

Официальная презентация iPhone 16 ожидается в сентябре, и приход нового поколения смартфонов Apple, несомненно, вызовет большой ажиотаж среди потребителей.