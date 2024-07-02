Ширина основания Олимпа составляет около 600 км, а его высота достигает 27 км.

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30 июня 2024 года Mars Odyssey совершил 1000-й пролет вокруг Марса, преодолев более 2,2 млрд км на орбите вокруг Красной планеты. В честь этого события исследовательская группа Odyssey поделилась панорамным снимком горы Олимп, которая затмевает все остальные вулканические образования в нашей Солнечной системе.

Ширина основания Олимпа составляет около 600 км, а его высота достигает 27 км. Для создания уникального фото диспетчеры Mars Odyssey замедлили движение зонда, имитируя съемку Земли астронавтами на МКС. Это дало возможность запечатлеть вулкан с нового ракурса, который раньше был недоступен.

Обычно Олимп фотографируют сверху, из-за чего вулкан выглядит как узкая полоса. Однако горизонтальный ракурс раскрывает истинную высоту Олимпа. Такая перспектива предоставляет ученым ценные научные данные.

Делая снимки Олимпа в разные времена года, NASA сможет проанализировать погодные изменения и сезонные колебания в марсианской атмосфере. Времена года на Марсе отличаются более длительным протеканием по сравнению с Землей, а один сезон длится от четырех до семи месяцев.

Миссия Odyssey была запущена в апреле 2001 года и достигла орбиты Марса спустя шесть месяцев. Благодаря этому зонду астрономы обнаружили на планете ледяные резервуары и создали подробную карту марсианской поверхности.