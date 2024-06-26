На официальном сайте производителя появились подробности о двух новых исполнениях RTX 4070 Ti SUPER - iGame Vulcan Advanced V2 и iGame Vulcan V2.

Вслед за новостями о намерении MSI выпустить версию GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X Black на базе урезанного чипа AD102, Colorful также объявила о своих планах выпустить обновленные версии RTX 4070 Ti SUPER на базе этого мощного графического процессора.

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На официальном сайте производителя появились подробности о двух новых исполнениях RTX 4070 Ti SUPER: iGame Vulcan Advanced V2 и iGame Vulcan V2. Особенностью последней станет усовершенствованная система охлаждения, позаимствованная у RTX 4090D iGame Vulcan.

iGame Vulcan V2 оснащена массивным радиатором с девятью тепловыми трубками диаметром 8 мм, что значительно улучшает теплоотдачу по сравнению с базовой версией RTX 4070 Ti SUPER iGame Vulcan, которая имела всего шесть тепловых трубок меньшего диаметра.

Это увеличение охлаждающей способности привело к тому, что карта стала на 10,3 мм толще и на 0,55 кг тяжелее, но при этом она обеспечивает более эффективное охлаждение для достижения максимальной производительности.

Несмотря на улучшенный кулер, тактовые частоты GPU и видеопамяти остались прежними. Базовая версия RTX 4070 Ti SUPER iGame Vulcan V2 будет работать на частоте до 2685 МГц в режиме буста, а скорость передачи данных VRAM составит 21 Гбит/с. Также неизменным осталось пиковое потребление адаптера, которое по-прежнему составляет 310 Вт.

Эти новые версии RTX 4070 Ti SUPER от Colorful станут отличным выбором для геймеров, которым нужна мощная видеокарта для игр в разрешении 4K или даже 8K с высокой частотой кадров. Улучшенная система охлаждения iGame Vulcan V2 обеспечивает отличное охлаждение, а чип AD102 гарантирует высочайший уровень производительности.