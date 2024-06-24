Ожидается, что Realme C61 4G будет стоить всего 130 евро, а в Индии его цена будет еще ниже - менее 110 евро.

Realme готовит к выпуску очередной недорогой смартфон, который заимствует дизайн у iPhone. Модель Realme C61 4G станет доступным вариантом для тех, кто хочет иметь устройство похожее на iPhone, не платя при этом больших денег.

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Ожидается, что Realme C61 4G будет стоить всего 130 евро, а в Индии его цена будет еще ниже - менее 110 евро. Однако низкая цена компенсируется скромными характеристиками.

Особенности Realme C61 4G:

Дисплей: 1600x720 пикселей

Процессор: Unisoc T612

ОЗУ: 4 ГБ или 6 ГБ

Встроенная память: до 128 ГБ

Батарея: 5000 мАч

Быстрая зарядка: 45 Вт

Основная камера: 50-мегапиксельная

Стоит отметить, что поддержка 45-ваттной зарядки в бюджетном смартфоне кажется маловероятной. Скорее всего, речь идет об опечатке, и имеется в виду поддержка 15-ваттной быстрой зарядки.

Как и другие бюджетные смартфоны компании, Realme C61 4G копирует дизайн iPhone. Это очевидно по прямоугольному модулю основной камеры, плоским граням и выемке в верхней части экрана.

Realme C61 4G - это еще один бюджетный смартфон, предлагающий функции и характеристики начального уровня по доступной цене. Хотя его дизайн и напоминает iPhone, низкая цена оправдывает компромиссы, которые компания сделала в других областях, таких как производительность и качество материалов.