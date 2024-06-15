Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2024-22014, затрагивает драйвер Wi-Fi компании Intel, который используется во многих компьютерах и ноутбуках с ОС Windows.

Исследователи безопасности обнаружили критическую уязвимость нулевого дня в драйвере Wi-Fi для Windows, которая позволяет злоумышленникам удаленно выполнять произвольный код на целевом компьютере без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2024-22014, затрагивает драйвер Wi-Fi компании Intel, который используется во многих компьютерах и ноутбуках с ОС Windows. Злоумышленник может воспользоваться уязвимостью, отправив специально созданный пакет данных на целевой компьютер через незащищенную сеть Wi-Fi.

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Если компьютер жертвы подключен к такой сети, злоумышленник может получить полный контроль над системой, устанавливать вредоносное ПО, красть данные и выполнять другие вредоносные действия.

Microsoft уже выпустила экстренное обновление безопасности для устранения этой уязвимости. Пользователям Windows настоятельно рекомендуется установить это обновление как можно скорее.

Уязвимость связана с переполнением буфера в функции обработки пакетов драйвера Wi-Fi. Злоумышленник может создать специально созданный пакет данных, который приведет к переполнению буфера и позволит ему выполнить произвольный код на целевом компьютере.