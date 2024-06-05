Система состоит из специального водоблока, который устанавливается поверх модуля CAMM2, и интегрируется с существующим контуром жидкостного охлаждения ПК.

MSI, ведущий мировой производитель игровых и бизнес-систем, сегодня анонсировала новаторское жидкостное охлаждение для модулей памяти CAMM2 в настольных компьютерах.

Модули CAMM2, изначально предназначенные для мобильных устройств, недавно были адаптированы для настольных систем благодаря материнской плате MSI. Эти модули обладают рядом преимуществ перед традиционными DIMM, включая более компактные размеры, улучшенное рассеивание тепла и сниженное энергопотребление.

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Понимая потенциальные преимущества CAMM2 для настольных ПК, инженеры MSI разработали уникальную систему жидкостного охлаждения, специально предназначенную для этих модулей. Эта система состоит из специального водоблока, который устанавливается поверх модуля CAMM2, и интегрируется с существующим контуром жидкостного охлаждения ПК.

Использование жидкости в качестве охлаждающей среды значительно повышает эффективность охлаждения по сравнению с пассивными методами охлаждения, такими как радиаторы. Это позволяет модулям CAMM2 работать на более высоких скоростях и с меньшими задержками, улучшая общую производительность системы.

Кроме того, система жидкостного охлаждения MSI предотвращает перегрев модулей CAMM2, что продлевает срок их службы и снижает риск сбоев. Это особенно важно для пользователей, которые выполняют ресурсоемкие задачи, такие как гейминг, профессиональное редактирование видео и научные расчеты.

"Мы в восторге от того, что можем предложить игрокам и энтузиастам совершенно новый способ охлаждения их модулей памяти", – сказал Крис Сюй, вице-президент отдела исследований и разработок MSI. "Наша система жидкостного охлаждения для модулей CAMM2 не только повышает производительность, но и обеспечивает долговечность, что делает ее идеальным решением для любой высокопроизводительной настольной системы".

Система жидкостного охлаждения MSI для модулей CAMM2 в настоящее время находится на стадии разработки и ожидается к выпуску в конце этого года. Дополнительная информация о совместимости и ценах будет объявлена в ближайшие месяцы.