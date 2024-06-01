Xiaomi G Pro 27i оснащен 27-дюймовой панелью Mini LED с разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц.

Компания Xiaomi объявила о выходе на мировой рынок своего игрового монитора Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i. Этот монитор ранее был доступен только на внутреннем китайском рынке под названием Redmi Display G Pro 27.

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Xiaomi G Pro 27i оснащен 27-дюймовой панелью Mini LED с разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Панель имеет 1152 зоны локального затемнения, что обеспечивает высокую контрастность и глубокий черный цвет.

Монитор также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, которая устраняет разрывы и задержки изображения. Кроме того, он имеет встроенные стереодинамики мощностью 2 x 3 Вт.

Xiaomi G Pro 27i имеет множество портов подключения, включая два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4, один порт USB Type-C и один разъем для наушников.

Цена и дата выхода Xiaomi G Pro 27i на мировой рынок пока не объявлены. Однако, учитывая цену китайской версии, можно ожидать, что он будет стоить около 300 долларов США.

Выход Xiaomi G Pro 27i на мировой рынок является хорошей новостью для геймеров, которые ищут высокопроизводительный и доступный игровой монитор. С его панелью Mini LED, поддержкой FreeSync Premium и множеством портов подключения Xiaomi G Pro 27i станет отличным выбором для геймеров всех уровней.