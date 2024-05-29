Еще до официальной презентации стало известно, что Samsung Galaxy Ring прошло сертификацию в регулирующем органе FCC. В рамках этой информации стали известны технически характеристики и внешний вид новинки.

Согласно опубликованным в FCC документам, устройство будет доступно в восьми разных размерах, каждому из которых присвоен собственный номер модели. На фотографиях, приложенных к документам, фигурирует базовая версия умного кольца под названием SM-Q503.

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Samsung Galaxy Ring имеет гладкий и минималистичный дизайн. Кольцо изготовлено из металла и имеет округлую форму без острых углов. На верхней части кольца расположен небольшой сенсорный дисплей, а на боковой стороне – физическая кнопка.

К сожалению, в документах FCC не раскрывается много технических характеристик Galaxy Ring. Однако известно, что устройство будет оснащено чипом NFC для бесконтактных платежей и управления умным домом. Кроме того, кольцо будет иметь встроенный датчик сердечного ритма и акселерометр.

Ожидается, что Samsung Galaxy Ring будет работать на базе операционной системы Wear OS от Google. Это позволит пользователям устанавливать различные приложения и циферблаты, а также получать доступ к функциям умного помощника Google Assistant.

Samsung пока не объявила официальную дату выхода и цену Galaxy Ring. Однако устройство возможно будет стоить около $300.