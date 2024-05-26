Он оснащен 27-дюймовой VA-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей, с широким цветовым охватом 99% sRGB и коэффициентом контрастности 3000:1, частота обновления экрана - 75 Гц, время отклика - 5 мс (GtG).

ViewSonic объявила о выпуске нового 4K-монитора VA2779-4K-HDU. Этот монитор сочетает качество изображения, универсальные функции и доступную цену. Он оснащен 27-дюймовой VA-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей, с широким цветовым охватом 99% sRGB и коэффициентом контрастности 3000:1.

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Частота обновления 75 Гц и время отклика 5 мс (GtG) делает его идеальным для игр и других требовательных к производительности задач. Универсальность монитора дополняется наличием различных портов подключения, включая два порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.2 и порт USB Type-C. Порт USB Type-C поддерживает подачу питания на ноутбуки и другие устройства мощностью до 65 Вт, что позволяет пользователям подключать и заряжать свои устройства одним кабелем.

VA2779-4K-HDU также имеет встроенные динамики мощностью 2 Вт, обеспечивающие четкое и сбалансированное звучание. Он оснащен регулируемой подставкой с возможностью наклона, поворота и регулировки высоты, что позволяет пользователям настроить монитор в соответствии со своими предпочтениями.

И при этом ViewSonic VA2779-4K-HDU доступен по цене 206 долларов США, что делает его отличным выбором для покупателей, ищущих качественный 4K-монитор по доступной цене.