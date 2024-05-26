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Новостник
ViewSonic выпускает 4K-монитор VA2779-4K-HDU по цене в 206 долларов
Он оснащен 27-дюймовой VA-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей, с широким цветовым охватом 99% sRGB и коэффициентом контрастности 3000:1, частота обновления экрана - 75 Гц, время отклика - 5 мс (GtG).

ViewSonic объявила о выпуске нового 4K-монитора VA2779-4K-HDU. Этот монитор сочетает качество изображения, универсальные функции и доступную цену. Он оснащен 27-дюймовой VA-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей, с широким цветовым охватом 99% sRGB и коэффициентом контрастности 3000:1.

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Частота обновления 75 Гц и время отклика 5 мс (GtG) делает его идеальным для игр и других требовательных к производительности задач. Универсальность монитора дополняется наличием различных портов подключения, включая два порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.2 и порт USB Type-C. Порт USB Type-C поддерживает подачу питания на ноутбуки и другие устройства мощностью до 65 Вт, что позволяет пользователям подключать и заряжать свои устройства одним кабелем.

VA2779-4K-HDU также имеет встроенные динамики мощностью 2 Вт, обеспечивающие четкое и сбалансированное звучание. Он оснащен регулируемой подставкой с возможностью наклона, поворота и регулировки высоты, что позволяет пользователям настроить монитор в соответствии со своими предпочтениями.

И при этом ViewSonic VA2779-4K-HDU доступен по цене 206 долларов США, что делает его отличным выбором для покупателей, ищущих качественный 4K-монитор по доступной цене.

#viewsonic
Источник: ixbt.com
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ViewSonic представила игровой монитор VX4518 с разрешением 5120×1440 пикселей и частотой 165 Гц
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Vorvort
16:29
Автору респект за статью, но есть критика. Senua's Hellblade 2 по геймплею и сюжету абсолютный шлак, об этом писали многие эксперты, и я с этим согласен. Использовать это поделие от Ninja Theory можно...
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
owzod
16:29
Пойми одно. Красные не могут в Топы). Ну не ту у них таких инженеров.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Китя
16:28
Сейчас брать 4090 смысла нет. Сливать на Авито 4090 надо. Этим летом выйдет 5090.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
dimkahon
16:27
А чо не за 300? Рука не поднялась такое написать?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Vorvort
16:26
Потому что зелёные часто пишут в комментариях что 7900XTX равна 4070 Ти или 4070 Ти Супер. Вот и получили оплеуху.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
dimkahon
16:25
Хаха, рили? Чел мутит уже который раз какие-то свои тесты, пытаясь доказать себе, что он не зря купил 7900хтх. Может, скоро сам в это поверит.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
dimkahon
16:24
А у тебя что где горит и плавится?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
owzod
16:23
Я на старте за 117 тыр. 4090 таф брал, что скажешь) Умник).
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
АЕV
16:22
По пунктам ватноголовуму тебе объясняю: пенсионный возраст у них выше так как люди живут на 25-30 лет дольше как минимум и это мужчины. Медицина на высоте, а если тебе с ЗП жаба душит заплатить на сем...
В США ежедневное употребление марихуаны впервые превысило потребление спиртного
dimkahon
16:22
И чем она лучшая? Тем, что ты так считаешь?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
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