Впервые представленный на POLI AutoFEST 2024, Dacia Duster Electric воплощает уникальный симбиоз передового дизайна и экологически чистых технологий. Созданный компанией Metalplast на базе дизельного Duster, этот электрический кроссовер прошел впечатляющую трансформацию стоимостью более €150 000 и занявшую более 2 лет.

Ключевым отличием Duster Electric является его пневматическая подвеска, обеспечивающая максимальную плавность хода даже на самых неровных поверхностях. Под капотом кроется электродвигатель от Nissan Leaf мощностью 215 л.с., питаемый аккумулятором емкостью 55 кВтч. Такой силовой агрегат позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 11 км/ч всего за 11-12 секунд, достигая максимальной скорости 170 км/ч.

Аккумулятор обеспечивает запас хода до 350 км на одном заряде, что делает Duster Electric пригодным для повседневных поездок и дальних путешествий. Интересно, что несмотря на установку электрооборудования, масса автомобиля составляет всего 1700 кг, что свидетельствует о грамотном распределении веса инженерами Metalplast.

Переход на электричество не повлиял на просторный и практичный салон Duster. Его вместительный багажник и удобные сиденья делают этот кроссовер идеальным выбором для семей и активного отдыха.

Электрическая трансформация Dacia Duster не только демонстрирует экологическую ответственность, но и открывает новые горизонты в области доступных электромобилей.