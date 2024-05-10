Участники программы Windows Insider на каналах Dev и Canary могут сегодня опробовать некоторые обновления для приложений Windows 11 Paint и Snipping Tools. В обоих приложениях есть несколько новых функций и улучшений.
Приложение Paint для Windows 11 обновлено до версии 11.2404.42.0. Единственное существенное изменение - это название программы для создания рисунков с искусственным интеллектом. Ранее известная как Paint Cocreator, функция теперь переименована в Image Creator.
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Приложение Snap Assist для Windows 11 обновлено до версии 10.2404.31.0. Новые функции и улучшения включают в себя:
- Возможность прикреплять окна в вертикальном или горизонтальном положении.
- Новая клавиатурная комбинация (Win + Z) для вызова Snap Assist.
- Возможность прикреплять окна к разным рабочим столам.
- Новые анимации прикрепления и открепления окон.
Обновления теперь доступны для участников программы Windows Insider на каналах Dev и Canary. Чтобы установить обновления, откройте приложение "Параметры Windows", перейдите в раздел "Центр обновления Windows" и нажмите кнопку "Проверить наличие обновлений".
Microsoft прислушивается к отзывам участников программы Insider и постоянно добавляет новые функции и улучшения в Windows 11.