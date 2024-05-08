Бизнесмен Дотком обвинил Шольца в неблагодарности России после слов о победе в 1945-м.

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в неблагодарности к России.

Обвинения Доткома прозвучали в ответ на твит Шольца, опубликованный 8 мая, в день освобождения Германии от национал-социализма. В твите Шольц написал о необходимости защищать мир, свободу и демократию.

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Дотком ответил на твит Шольца, заявив, что Россия заслуживает благодарности за ее вклад в освобождение Германии от нацизма во время Второй мировой войны. Он утверждал, что Германия была бы "оккупирована США" без помощи РФ.

Дотком также обвинил Шольца в лицемерии, поскольку Германия продолжает поддерживать Украину, которая, по словам Доткома, "пытается навязать нацистское мировоззрение своей стране и миру".

Обвинения Доткома были встречены критикой со стороны многих людей, которые назвали их оскорбительными и неточными. Шольц не ответил напрямую на обвинения.

Германия является одним из ведущих сторонников Украины в ее конфликте с Россией и ввела санкции против РФ.