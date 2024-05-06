Польша не готовится и не планирует отправлять свои войска на Украину, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не станет отправлять свои войска в Украину. Однако он подчеркнул, что Польша и дальше продолжит оказывать военную помощь Киеву.

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В интервью польскому телеканалу TVN24 Косиняк-Камыш заявил, что отправка польских войск в Украину была бы "чрезвычайно опасным шагом".

"Мы не хотим быть втянуты в этот конфликт", - сказал он. "Мы хотим помочь Украине, но мы не будем воевать с Россией".

Однако Косиняк-Камыш отметил, что Польша продолжит оказывать Украине военную помощь. Он заявил, что страна уже предоставила ВСУ вооружение и боеприпасы на сумму более 1 миллиарда долларов и продолжит поставки в будущем.

Кроме того, Польша продолжит обучать украинских военных. Косиняк-Камыш заявил, что страна уже обучила более 20 тысяч солдат и будет продолжать эту программу.

Заявление Косиняка-Камыша прозвучало через несколько дней после того, как президент США Джо Байден сказал, что США не будут отправлять свои войска в Украину, но продолжат оказывать военную помощь.

Другие страны НАТО также заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину. Однако они пообещали продолжить оказывать Украине военную поддержку.