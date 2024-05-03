Бета-версия браузера Arc для Windows была запущена в конце 2023 года, теперь же она стала доступна для всех пользователей.

Arc, это веб-браузер, который стал доступен для iOS в начале февраля. Теперь он выходит на Windows. Он совместим только с Windows 11 и предназначен для использования собственных приложений через боковую панель. Однако, он также поддерживает расширения Chrome Web Store.

Это не бета-версия или тестовая версия, а зрелый продукт, который будет регулярно улучшаться. Новые пользователи Arc должны создать учетную запись. Этот шаг необходим для использования возможности синхронизации.

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Тем, кто заботится о конфиденциальности и безопасности, следует знать, что Arc может связываться с пользователями по электронной почте. Данные об использовании продукта собираются автоматически.

Интерфейс должен быть открыт и настроен каждым пользователем. uBlock Origin поставляется с предустановленной версией. Он может быть удален теми, кто планирует использовать другие блокировщики рекламы.

Хотя поддержка Windows 10 будет добавлена в ближайшие месяцы, браузер Arc пока доступен только в Windows 11.



