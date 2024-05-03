Интерфейс пользователя построен на основе медиацентра Kodi. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты.

LibreELEC 12.0 полностью поддерживает Raspberry Pi 4 и 5 в 64-разрядных версиях. Он запускается с Kodi 21 Omega вместе с ядром Linux 6.6.28. Этот минималистичный дистрибутив можно использовать для запуска Kodi на HTPC-устройствах с оборудованием от Amlogic, NXP, Allwinner, Rockship и других производителей.

В прошлом году, в конце декабря, LibreELEC 11.0.4 поступила с Kodi 20.2 Nexus. Теперь пришло время для LibreELEC 12.0, в которую входит Kodi 21 Omega.

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В дополнение к последней версии Kodi, LibreELEC 12.0 поставляется с 64-разрядными версиями для Raspberry Pi 4 и 5. Он использует ядро Linux 6.6.28, а также обновляет очень длинный список компонентов (mesa, samba, bluez, snapcast и т.д.). Список поддерживаемого оборудования включает NXP iMX6 / iMX8, Allwinner, Amlogic, Qualcomm, Rockchip, Samsung (Exynos). Также входят универсальные 64-разрядные платформы x86, оснащенные компонентами AMD, Intel и Nvidia.

В новой версии требуется переустановка Widevine DRM на Raspberry Pi 4 и 5 при обновлении с LibreELEC 11. Все версии до LibreELEC 10.0 должны быть обновлены. Те, кто хочет начать работу с Raspberry Pi 4 могут приобрести CanaKit Raspberry Pi 4 4GB Starter PRO Kit на Amazon за 119,99 долларов.



