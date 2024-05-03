Двухканальная колонка с шестью динамиками, выполненная в виде рамки для фотографий.

Samsung Music Frame - это беспроводная колонка Dolby Atmos с 6 динамиками, которую можно устанавливать как рамку для фотографий. Также её можно использовать как автономную колонку для телевизоров, ПК и телефонов.

Samsung выпустила беспроводную колонку HW-LS60D Music Frame для домашних кинотеатров и любителей аудио. Колонка поддерживает потоковую передачу музыки Dolby Atmos, Spotify и Tidal Hi-Fi connect, а также аудио FLAC и Hi-Res. Автоматическая оптимизация и синхронизация с телевизором позволяют использовать Music Frame в качестве внешних динамиков для телевизоров, телефонов и компьютеров.

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Как рамку, так и матовые фотографии можно менять местами в любое время. Музыкальную рамку можно прикрепить к стене или разместить на столах.

При подключении к телевизору адаптивный звук обеспечивает более четкий диалог на всех уровнях громкости. Music Frame может выступать в качестве основных внешних динамиков для телевизора или в качестве дополнительных динамиков в сочетании с существующими динамиками Samsung TV и звуковыми панелями. HW-LS60D обеспечивает полное погружение в прослушивание музыки в формате Dolby Atmos.

Для потоковой передачи музыки на эту колонку по Bluetooth 5.2 достаточно одного прикосновения смартфона Samsung. Колонку HW-LS60D также можно подключать к системам домашнего кинотеатра с помощью оптического кабеля Toslink. Airplay, Alexa и Chromecast обеспечивают интеграцию голосового управления "умным домом" по сетям Wi-Fi стандарта 802.11ac.

Samsung HW-LS60D Music Frame стоит 399 долларов.



