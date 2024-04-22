Хуанг подчеркнул, что затраты на производство человекоподобных роботов будут низкими, если сравнивать их с ценовым диапазоном дешевых автомобилей.

В недавнем интервью генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг поделился своим видением будущего. Он предсказал, что человекоподобные роботы вскоре станут массовыми продуктами, произведущими революцию в различных отраслях промышленности.

Хуанг подчеркнул, что затраты на производство человекоподобных роботов будут на удивление низкими, если сравнивать с ценовым диапазоном дешевых автомобилей. Он предложил диапазон цен на этих роботов от $10 000 до $20 000, что сделает их доступными для широкого круга потребителей.

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Проводя параллели с автомобильной промышленностью, Хуанг подчеркнул потенциальную гибкость и универсальность роботов в определенных искусственных средах. Роботы могли бы выполнять опасные, повторяющиеся или утомительные задачи, повышая эффективность и безопасность на рабочих местах.

Поддерживая видение Хуанга, генеральный директор Tesla Илон Маск предположил, что начальная цена Optimus составит от $25 000 до $30 000.

Недавно NVIDIA представила Project GR00T, базовую модель человекоподобных роботов. Также представила Jetson Thor, мощную компьютерную систему, разработанную специально для этих роботов. Jetson Thor, основанный на чиповой системе (SoC) NVIDIA Thor, обладает повышенной производительностью, энергоэффективностью и компактными размерами.

Обновления платформы Isaac от NVIDIA расширяют возможности разработчиков по созданию и внедрению сложных роботов в различных средах.