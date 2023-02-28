За прошедшие сутки в шести регионах Российской Федерации были замечены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), принадлежавшие Вооружённым Силам Украины и не только.

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За прошедшие сутки в шести регионах Российской Федерации были замечены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), принадлежавшие Вооружённым Силам Украины и не только.

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Происшествия произошли рядом с базой «Роснефть» в Туапсе, недалеко от станций «Газпром» в Подмосковье, а так же в Белгороде, Адыгее и Брянской области. Нельзя не отметить неопознанный летательный аппарат, замеченный сегодня днём в воздушном пространстве Санкт-Петербурга. Как выяснилось позже, это был также беспилотник, но на этот раз – эстонский. Данное происшествие стало причиной переноса множества рейсов и закрытия воздушного пространства над городом. Пока не понятно, что это - ошибка или провокация? Но, в любом случае, наши ребята отработали на все 100.

Об инциденте в Белгороде сообщил мэр города – Валентин Демидов в своём Телеграмм-канале в ночь на 28 февраля. Были найдены обломки трёх беспилотников, пострадавших нет.

Брянскую область дроны атаковали 27 февраля недалеко от Российско-украинской границы. По данным СМИ, 3 БПЛА вызвали только разрушение вышки связи, пострадавших нет.

В Туапсе два БПЛА, начинённые взрывчаткой, вызвали пожар, но до предполагаемых целей так и не долетели. Пожар был устранён уже за час. Почему беспилотники взорвались раньше времени, неизвестно.

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В Адыгее в посёлке «Новый» беспилотник, видимо, охотился за домашними животными, но даже этой цели ему не дано было достичь. Как сообщил глава республики – Мурат Кумпилов, кроме некоторых зданий фермы – разрушений и пострадавших нет.