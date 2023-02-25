22 февраля японская стартап-компания «SKYDREAM» на международной конференции в Токио представила воздушный шар, способный взлететь до высоты 30 километров. Это в два раза больше, чем высота полёта военного истребителя 5-го поколения. Компания заявила, что данное изобретение будет использоваться не только для нужд атмосферной науки и в области изучения метеорологии, но так же для туристических экспедиций в космос.
реклама
«Невероятный» шар, по официальным данным, опубликованным на сайте компании, будет состоять из 2-х частей – основания и резервуара для пассажиров. Кольцевая платформа диаметром 30 метров выступит в роли основания и будет заполнена гелием, а резервуар для людей – внутри кольцевой платформы в центре основания. Она будет оснащена всем необходимым для людей, начиная от систем жизнеобеспечения, заканчивая аппаратурой навигации.
Основатель компании - Хироши Сато заявил, что стоимость полёта на шаре будет составлять около $100,000 на человека. За эти деньги пассажиры смогут увидеть Землю глазами космонавтов, а так же подробно разглядеть все слои атмосферы нашей прекрасной планеты.
Первый запуск SKYDREAM планирует на 2025-ый год в Японии, но в дальнейшем не исключает появление «чудо шаров» и в других частях света.
Как и полагается при появлении такого рода изобретений, находятся скептики, заявляющие, что путешествия на этом шаре небезопасны для экологии и могут повлечь за собой неконтролируемые проблемы в целостности озонового слоя. Отвечая на данные заявления, SKYDREAM поспешила успокоить мировую ассоциацию учёных, заявив, что полёты не начнутся до тех пор, пока не будет полной уверенности в безопасности изобретения для окружающей среды.