В конце марта продюсер и сценарист знаменитого всем сериала Крис Картер подтвердил, что у них задуман выход в свет продолжения его детища.

Идею создателю X- FILES предложил Райан Куглер - режиссёр, а также соавтор «Черной Пантеры» и «Крида», который планирует разнообразить легендарную картину 90-ых. Если же вспомнить первый показ премьеры телезрителям, то он состоялся в далеком 1993 году и имел по праву признанный успех и рейтинг проекта, который однозначно и по сей день является ностальгией и признанием у многих. К тому же стоит напомнить, что помимо самого всем известного сериала, у их авторов имелось место и для двух полнометражных фильмов: Секретные материалы: Борьба за будущее (1998) и Секретные материалы: Хочу верить (2008). В целом наград у «Секретных материалов» было много и составило 16 премий «Эмми» и пять премий «Золотой глобус», что безусловно стало началом для съемок научных и фантастических фильмов в дальнейшем. Показ же последнего 11-го сезона был, напомним, в марте 2018. В нем мы наблюдали противостояние наших любимых спецагентов Даны Скалли и Фокса Малдера против «Курильщика», также знакомого нам по главным, предшествующим, отснятым сезонам, который предстает перед нами с намерениями заразить весь мир, с искусственно созданным на основе ДНК инопланетян вирусом. Помимо этого в последних сериях можно вспомнить еще поиски и защиты сына Даны и Фокса - Уильяма. Сюжет же предполагаемой перезагрузки - новинки для киноманов пока не раскрывается, однако предыдущая теория заговора по мнению самого Картера устарела и потребует по его словам, изменении и глобализации. Само собой, что участие же в предстоящей новой ленте старых главных героев в лице Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны, вряд ли стоит ожидать. А потому в целом скорее тут мы увидим новые актерские роли.

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